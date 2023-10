Koni De Winter è tra i giocatori che hanno lasciato la Juve in prestito anche se per lui presto ci potrebbe essere l'addio definitivo. Come riferisce Gazzetta.it infatti, il Genoa ha l’obbligo di riscatto al raggiungimento del 50% di presenze disponibili nel corso della stagione o della salvezza matematica in Serie A. Due condizioni al momento assolutamente possibili, senza dimenticare che il club ligure potrebbe comunque decidere di riscattarlo anche se non si verificasse neanche una delle condizioni precedenti.