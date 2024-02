Koni, ex Juve e ora al Genoa, ha parlato Serie A con RDS.- "Sono solo all’inizio della mia carriera, è la seconda stagione che faccio. Con gli anni capirò e capirete anche voi come sono. Il ruolo in cui mi sento meglio è quello di difensore centrale in una difesa a 4, ma anche a 3 non cambia. Il Belgio ha una cultura sportiva e calcistica diversa rispetto all’Italia. Lì giocavo ed ero il più forte, quando arrivai alla Juve diventai il quarto più forte e questo mi servì a capire quanto sia necessario lavorare tutti i giorni con umiltà e per migliorarsi. La mia esperienza alla Juventus Next Gen è stata molto importante per la mia crescita. Giocavamo contro giocatori con grande esperienza e questo è stato fondamentale; in quelle categorie impari un altro modo di giocare".- "Soulé è molto giovane, l’ho avuto come compagno il secondo anno della Primavera e si vedeva già il campione che era. Ho segnato pochi gol in carriera e l’obiettivo è di riuscire ad aumentare questo numero per aiutare la squadra".- "Radu Dragusin è un amico, abbiamo fatto tanti anni insieme. Ora lui è al Tottenham e non voglio disturbarlo".