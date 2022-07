Dopo settimane di trattative si è finalmente arrivati alla svolta decisiva per quello che sarà il trasferimento del difensore Koni De Winter dalla Juve all'Empoli. Il classe 2002 aveva infatti rinnovato nella giornata di oggi il suo contratto con i bianconeri fino al 2026, in modo tale da potersi accordare successivamente per un prestito secco con il club toscano. De Winter ha già superato le visite mediche e apposto la sua firma sul contratto che, è stato già depositato in Lega.