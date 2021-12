I giovani dell'Under 23 in prima squadra? Ne parla cosìa JTV: "Parliamo al massimo dei livelli. De Winter addirittura titolare, anche gli altri ragazzi sono entrati. È il calcio mondiale, per noi è una gratificazione immensa, il progetto dell’Under 23 vive e respira grazie all’esperienza di questi ragazzi. Ho parlato anche a tutti gli altri, questa settimana deve essere la spinta per tutti per vivere il sogno che hanno vissuto questi ragazzi. Chi la vive deve spingere ancora di più perché questa non sia una piccola parentesi ma perché sia l’inizio di un grande futuro".