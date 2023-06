La Juventus per quanto riguarda la difesa potrebbe essere già sistemata se tutto rimanesse così. Come riferisceperò, il club gradirebbe l'addio di Bonucci e Alex Sandro per alleggerire il monte ingaggi. Se almeno uno dei due lasciasse Torino, la Juve pensa a sostituirli con i giovani, ovvero Koni De Winter e Huijsen.