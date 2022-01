La notte è giovane. Tuttosport racconta la possibilità di vedere diversi ragazzi questa sera, in particolare un duello che potrebbe rendere orgogliosi i bianconeri. "Se Kaio Jorge duellerà con Dragusin in senso letterale, De Winter sfiderà l’ex compagno di Under 17 a distanza. Erano arrivati entrambi, il romeno e il belga, nell’estate 2018, dal Regal Bucarest e dallo Zulte Weregem. Dragusin ha scalato le catagorie ancor più velocemente, collezionando 4 presenze in prima squadra già nella scorsa stagione, ma a De Winter sono comunque bastate meno di quattro stagioni per passare dalla Under 17 all’esordio da titolare in Champions, con tanto di complimenti di Allegri".