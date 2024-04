Koniè ora ufficialmente un giocatore di proprietà del Genoa, come confermato ieri. La sua presenza in campo al Bentegodi è stata la sua 25ª partita stagionale, sia in campionato che in Coppa Italia, con la maglia del club rossoblù. Questo traguardo apparentemente ordinario ha innescato la clausola di riscatto concordata tra il Genoa e la Juventus, ex detentrice del suo cartellino.L'accordo siglato in estate tra le due squadre prevedeva un prestito con opzione di riscatto, subordinato al raggiungimento delle 25 presenze stagionali da parte di. L'obiettivo è stato raggiunto ieri sera, permettendo alla Juventus di incassare 8 milioni di euro per il giocatore, proveniente dal proprio vivaio. Questa cifra potrebbe anche aumentare di altri 2 milioni nelle prossime stagioni, qualora De Winter e il Genoa raggiungessero gli obiettivi bonus inclusi nell'accordo con la Juventus.