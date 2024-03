Se domani contro il Frosinone Konidovesse calcare il terreno di gioco, segnerebbe un passaggio di proprietà ufficiale verso il Genoa. Secondo l'accordo stipulato in estate tra i rossoblù e la Juventus, attuale detentrice del suo cartellino, il giovane difensore belga sarà riscattato dal Grifone al raggiungimento della sua 25ª presenza stagionale. Tale scenario potrebbe concretizzarsi già domani pomeriggio. In caso di riscatto, il Genoa verserebbe gli 8 milioni di euro concordati alla Juventus, con la possibilità di aggiungerne ulteriori bonus, inclusi quelli legati a una futura rivendita del giocatore. Si vocifera che club di Premier League come Everton e Wolverhampton siano interessati al talento emergente, aprendo la strada a un futuro ricco di opportunità per De Winter.