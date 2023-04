La prova di San Siro l'aveva già superata a gennaio, quando l'Empoli vinse con l'Inter 0-1.Altra prestazione di maturità e solidità ed altro clean sheet a San Siro per la squadra di Paolo Zanetti. In una partita di sofferenza e tanta difesa, il classe 2002 si è esaltato. Contro l'Inter, il tecnico lo aveva definito "straordinario". Dopo i 90 minuti di ieri e un grande salvataggio su Giroud, Zanetti è andato oltre:. Quando c’è da fare una partita secca non ne ha sbagliata neanche una".PERMANENZA O PRESTITO - In realtà però, in un top club c'è già arrivato;. Obiettivo centrato; in estate, il giocatore tornerà a Torino con molta più esperienza. La Juve poi deciderà se tenerlo in rosa o mandarlo nuovamente in prestito. Quanto successo quest'anno, con tanti giovani che si sono dimostrati più che pronti per questo livello, può spingere il club a ragionare sulla permanenza.Anche perché Allegri lo ha già potuto osservare da vicino e apprezzare l'anno scorso. "È più centrale, ma ha qualità e tecnica. Per questo può fare anche il terzino. Ha giocato anche con personalità e nella costruzione si può mettere anche a tre", aveva detto l'allenatore bianconero dopo l'esordio da titolare in Champions League contro il Malmo.Se poi la Juve dovesse continuare a giocare a tre in difesa, le chance di vederlo in rosa tra pochi mesi aumentano. Alla Continassa ci sarà necessità di rimodellare il reparto difensivo,