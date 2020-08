Il centrale dell’Inter Stefan de Vrij ha rilasciato un’intervista a PPTV Sports, in cui ha anche parlato del suo rapporto con Matthjis de Ligt, difensore della Juventus: "Sta prendendo lezioni, credo lo faccia ancora adesso... Con lui si è creato un buon rapporto dal primo giorno in cui ci siamo incrociati in Nazionale, adesso siamo in un Paese diverso; a volte andiamo a cena insieme o facciamo qualcosa insieme. Si è creata una bella amicizia".



SU CONTE - "Mi piace molto, è molto forte tecnicamente. Sa come preparare molto bene le partite e come preparare per noi. La sua mentalità è impressionante, è un vincente nato che odia perdere. E sa trasmettere quei sentimenti ai calciatori".