Stefan De Vrij è partito titolare nella gara vinta (ai rigori) dall'Inter sul campo del Tottenham. Queste, le sue parole al termine della gara: “Giocare in questo nuovo stadio è stato bello. Abbiamo subito gol subito, ma poi abbiamo reagito e siamo stati bravi a vincere. Abbiamo grande fiducia per la stagione, abbiamo molta qualità”. Dunque, Juve avvisata. De Vrij spera e crede che questa versione dei nerazzurri, con Antonio Conte in panchina, possa dar fastidio concretamente alla Juventus, detentrice degli ultimo otto titoli nazionali. Palla al campo, come sempre: sarà lui a decidere il destino delle due squadre.