Stefan De Vrij a ELFVoetbal ha raccontato anche la sua amicizia col connazionale (e compagno di reparto nell'Olanda) Matthijs De Ligt: ​"Siamo amici, ci siamo subito trovati quando è arrivato in Nazionale. Viviamo vicini, quando possiamo ci vediamo. Ho capito la sua situazione due anni fa: per la prima volta in un paese straniero senza famiglia e amici. Per questo motivo è bello avere un amico e collega vicino con cui incontrarsi e lo abbiamo fatto spesso".

Il difensore della Juventus peraltro si è infortunato in amichevole: problema all'inguine per lui, potrebbe saltare l'inizio degli Europei.