Si è appena concluso il match tra Inter e Bologna con la sconfitta a San Siro dei nerazzurri, con i rossoblu che si sono imposti per 2-1. A DAZN, il difensore dell'Inter Stefan de Vrij, ha parlato così dopo la sconfitta della squadra di Conte. Ecco le sue parole nel post gara: "C’è ancora tanta strada da fare. Quando andiamo in vantaggio, spesso ci rimontano e non riusciamo a portare a casa le partite. C’è ancora molto da fare"