Koopmeiners, le parole sul futuro

ha rilasciato dichiarazioni molto chiare sul suo futuro al De Telegraaf. "Ho detto all'Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi".Il centrocampista, autore di un'altra grande stagione con l'Atalanta, ha parlato così del suo futuro: "Deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo. Spero che l'Atalanta riceva una bella somma per me. Già l'anno scorso c'era un concreto interesse da parte del Napoli però alla fine i club non si sono trovati'.: "Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un probabile interesse della Juventus e di club inglesi. Le leggo anche io e mi vengono inoltrate. Per alcune squadre in Inghilterra potrei anche sopportare la pioggia".