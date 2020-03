"Quando torneremo a giocare in campionato e nelle Coppe? Lo decideranno i medici". A parlare è Luigi De Siervo, amministratore dellegato della Serie A. Il numero uno della Lega Calcio ha infatti parlato di cautela, di calma, in vista del ritorno del massimo campionato italiano. In un breve commento a Repubblica, De Siervo ha preferito non fare ipotesi o sbilanciarsi su qualsiasi cosa. Al momento, vige la massima attenzione sugli sviluppi del virus in Italia.