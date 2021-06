L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni de La Politica nel Pallone su Gr Parlamento, dove ha parlato di attrattività del calcio e della possibilità di distribuire le partite del weekend su 10 slot orari. A proposito del tema della perdita del pubblico, soprattutto tra le giovani generazioni, criticità e immaginario assomigliano molto a quanto fatto emergere dai club fondatori della Superlega. Queste le sue parole:

10 SLOT - "Stiamo ragionando sulla possibilità di passare da 8 a 10 slot tv. Questo passaggio è già stato fatto dai colleghi spagnoli con La Liga anni fa. Il nostro concorrente, prima ancora di un altro sport, è, ad esempio, Netflix. Il vero obiettivo è conquistare il tempo libero delle persone. Non si cerca un aspetto economico esasperato, come prima cosa si è voluto aiutare le squadre in Champions League, per cui chi giocherà martedì o mercoledì, giocherà al sabato. Inoltre, piena dignità alle piccole, che non dovranno dividersi l'audience con le big."