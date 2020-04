1









La Repubblica riporta le parole dell'amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo: "Non giocare significherebbe diventare terreno di conquista per i club stranieri, che verrebbero a comprare a prezzi di saldo i nostri campioni - spiega De Siervo - I calciatori avrebbero stipendi tagliati, i club sarebbero in bolletta, i talenti emigrerebbero". L'ad ha descritto così l'eventuale scenario del calcio italiano se il campionato non dovesse ricominciare, in queste settimane i vertici della Lega stanno discutendo con i club la soluzione migliore per tornare in campo.