Mattia De Sciglio e il Villarreal, una trattativa che potrebbe scaldarsi a breve, che potrebbe portare presto il giocatore in Spagna. Chiaro: alla base, ci sono ancora diverse mancanze che si fanno sentire. La prima? La più complicata: l'accordo economico tra El Submarino Amarillo e la Vecchia Signora. Acquistato dalla Juve per 12 milioni di euro dal Milan nel 2017 - rientrò nell'ambito dell'operazione che portò invece Bonucci al Milan - oggi De Sciglio pesa a 4,8 milioni e la società torinese vuole cederlo per 10 milioni di euro, così da chiudere una buona plusvalenza a bilancio. Ciò potrebbe permettere di comepnsare la minusvalenza di 18 milioni causata dalla rescissione con Higuain.