Dopo quella di Rugani, la Juventus è pronta a un'altra cessione: come riporta Calciomercato.com, infatti,. Il terzino classe '92 era stato convocato per la gara di stasera contro il Napoli della quale vi stiamo raccontando tutti gli aggiornamenti minuto per minuto ( QUI QUI ), ma nelle ultime ore si è aperta la pista Lione con il giocatore convinto ad accettare la destinazione dopo aver rifiutato altre proposte nelle scorse settimane.