Mattia De Sciglio è vicino al trasferimento al Lione: prestito secco, con l'obiettivo di rilanciarsi dopo tre stagioni alla Juventus con più bassi che alti. Tanti problemi fisici soprattutto, che hanno convinto la dirigenza bianconera a darlo via per risparmiare anche sul ricco ingaggio. In attesa degli ultimi dettagli, i tifosi bianconeri sui social prendono con un sorriso la prossima partenza: "De Sciglio al Lione forse mi fa svoltare la giornata". C'è anche chi però ragiona sugli intrecci di mercato: "Mi sa di contentino per Aouar".



