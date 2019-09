La prossima settimana sarà quella degli esami. No, quelli di recupero sono già stati fatti da qualche settimana - forse - ma quelli strumentali per capire l'entità dell'infortunio di Mattia De Sciglio. Sarri, non proprio come un liceale, ma è ugualmente preoccupato, dal momento che la riserva del terzino italiano, Danilo, ancora ha dimostrato qualche lacuna. Così, per quanto l'ex Milan non sia mai stato ritenuto di primissima fascia, sulla corsia di destra ha dimostrato di essere una sicurezza in più per il proprio allenatore, assicurandosi la titolarità. Fino, almeno, al 25' minuto della gara con il Napoli, quando, costretto dall'infortunio, De Sciglio ha lasciato spazio a Danilo. Lo stesso che hanno concesso gli azzurri al brasiliano, a segno praticamente subito, ma anche lo stesso che, troppo spesso, lascia alle sue spalle l'ex City. Uno spazio che a Sarri proprio non piace.



VIOLA IN VISTA - Così, con la Fiorentina ad una settimana appena di distanza, l'ora degli esami di De Sciglio sarà seguita con grande attenzione. Anche perché in quel di Firenze, con un certo Ribery e quel Federico Chiesa appena sfiorato sul mercato, la posizione di Danilo sarà determinante. Uno sbilanciamento eccessivo, soprattutto con la freschezza di Chiesa di fronte, potrebbe complicare nuovamente l'equilibrio difensivo della Juventus. Anche il vecchio Franck - che se conferma la presenza, dovrebbe essere il diretto avversario su quella fascia - potrebbe approfittare di qualche buco di troppo per far rivivere la giovinezza perduta: parliamo di un trentaseienne che, malgrado tutto, se ha ancora mezzo metro di vantaggio può ferire ancora di sciabola. De Sciglio resta in dubbio, ma l'attesa ne alimenta le sensazioni negative.