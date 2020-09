Tutti al lavoro per convincere Andrea Pirlo, tra nuovi arrivati che si devono guadagnare un posto e possibili partenti che vogliono conquistare la fiducia del tecnico. Tra questi c’è Mattia De Sciglio, non un titolarissimo anche a causa degli infortuni. Da quando è sbarcato a Torino nel 2017, sono 61 le partite giocate e ben 58 quelle saltate per problemi fisici. Un dato ben noto agli uomini di mercato della Juve, che ascolteranno eventuali offerte per il terzino ex Milan.