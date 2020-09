3









Mancano due settimane circa alla fine del mercato e la Juve ha ancora diversi tasselli da incastrare. Una rosa che va sfoltita e sistemata, con acquisti mirati e qualche cessione che faccia respirare il bilancio. Tra i possibili partenti c'è da tempo Mattia De Sciglio, giocatore che in questi anni si è sempre guadagnato spazio in squadra, nonostante qualche infortunio di troppo. Nel corso dell'ultimo anno è stato più volte vicino all'addio: prima Paris Saint-Germain, poi Roma, ma alla fine non se n'è fatto nulla. I francesi hanno virato sul prestito di Florenzi, i giallorossi sono stati bloccati dal no all'addio pronunciato da Karsdorp. E così il suo futuro resta un rebus. L'infortunio di Alex Sandro, poi, rimescola le carte: il brasiliano starà fuori un mese circa e De Sciglio può trovare spazio in questa nuova Juve, griffata Andrea Pirlo. Fin da subito.



Oggi, infatti, va verso una chance da titolare: provato ieri in allenamento, pare più pronto di Pellegrini per il ruolo di laterale sinistro. Sta bene e vuole dimostrarlo, sia che rimanga alla Juve, sia che dica addio in pochi giorni. Con il mercato un po' congelato, torna di moda il Psg, complice il brutto infortunio di Bernat. Il prezzo? 10 milioni di euro. Va verso una nuova chance, nonostante la maggior parte dei tifosi non abbia accolto positivamente la notizia...



Nella nostra gallery le reazioni dei tifosi.