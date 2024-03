Sta prendendo sempre più piede l'ipotesi della titolarità di Mattianella sfida di oggi dello stadio Olimpico dicontro la Lazio, calcio d'inizio alle 18. Il terzino milanese non gioca una gara da Juventus-Lecce del 3 maggio 2023 quando ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio. Ora sembra aver ultimato il suo recupero e Allegri sembra pronto a schierarlo addirittura già dal primo minuto, sulla corsia di sinistra, al posto di Samuel Iling Junior, nonostante le prestazioni positive dell'inglese nelle ultime gare.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.