De Sciglio titolare contro la Juventus: prima volta da ex allo Stadium

All'Allianz Stadium, ma in qualità di avversario della Juventus, ci sarà per la prima volta un giocatore che la maglia bianconera l'ha vestita dal 2017 al 2024, ad eccezione di una breve parentesi vissuta con la maglia del Lione. Stiamo parlando di Mattia De Sciglio che, nel lunch match che vedrà i bianconeri opposti all'Empoli, vestirà una maglia da titolare. Il tecnico dei toscani Roberto D'Aversa ha infatti deciso di puntare sul classe 1992, in campo dal primo minuto contro la sua ex squadra in quello che per sette anni è stadio il suo stadio.