Il Tottenham comincia il secondo tempo contro la Juventus con la stessa pericolosità del primo. Gli Spurs sono subito nella metà campo bianconera e, ad appena cinque minuti dall'inizio della ripresa, un episodio scalda la partita. Lucas Moura riceve in area, ma viene atterrato da De Sciglio: per l'arbitro però, non si tratta di un fallo da rigore. Allora, Mauricio Pochettino, alla faccia di chi le chiama amichevoli, schizza su tutte le furie verso il direttore di gara.