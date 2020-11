Nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Mattia De Sciglio ha raccontato il rapporto con Sarri nella scorsa stagione, conclusa con il suo prestito dalla Juventus al Lione: "Non mi piace parlare del passato, ma non c'era più serenità, al di là delle difficoltà del contesto di pandemia. Vincere lo scudetto non è mai semplice ma abbiamo davvero faticato. E non mi è stata la possibilità di esprimermi, anche quando stavo bene".