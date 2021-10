Mattiaha parlato a Dazn dopo la partita vinta dalla Juve contro la Roma: "Valore grandissimo della vittoria, l'obiettivo principale era riprendere da dove ci eravamo fermati prima della sosta. Abbiamo fatto una grande gara in una partita difficile, tutti uniti contro un grande avversario. La squadra ha lavorato bene, come con Chelsea e Torino, andiamo avanti così.E' un percorso dove ovviamente le difficoltà ci sono state e ce ne saranno. La cosa importante è stare uniti, stiamo trasmettendo ai giovani i valori di questa squadra e società e stiamo diventando una vera squadra.Sicuramente il mister mi dà fiducia, come sempre, mi ha sempre fatto sentire la sua fiducia, ma anche da parte della squadra. Sono apprezzato come ragazzo e giocatore. Importante questa sera per la fiducia, spero di trovare continuità nelle prossime gare nel gioco.- Dice che dobbiamo continuare così. Le ultime vittorie ci hanno riportato su, fatto avvicinare, il processo è lungo, ma l'obiettivo è tornare ai vertici".