De Sciglio segna il goal dell'ex: non esulta e riceve gli applausi dello Stadium

Clamoroso all'Allianz Stadium. L'passa subito in vantaggio e a griffare lo 0-1 è proprio l'ex di turno,. L'ex terzino bianconero è sbucato, indisturbato, sugli sviluppi di un calcio d'angolo e di testa ha beffato Di Gregorio con un colpo di testa centrale che è sfilato proprio sotto le gambe del portiere bianconero. Dopo il goal, De Sciglio non ha esultato e ha chiesto scusa ai suoi ex tifosi, mostrando rispetto per quella che per sette anni è stata la sua squadra. Lo Stadium, dal canto suo, ha risposto a suon di applausi.