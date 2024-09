De Sciglio, il messaggio di saluti

Attraverso i propri canali social, Mattiaha mandato un messaggio ai tifosi e a tutto il mondo Juventus , dopo il trasferimento all'Le parole di Mattia De Sciglio:"Dopo tanti anni è difficile lasciare un posto che era diventato casa.Le emozioni sono tante, ho conosciuto persone incredibili che lavorano ogni giorno dentro alla Continassa, ho avuto la fortuna di vivere lo spogliatoio con compagni che per me sono diventati una seconda famiglia, ci sono state gioie grandissime per i trofei vinti, ma anche momenti difficili, e ci tengo a dire che ho sempre dato tutto me stesso per questa maglia, non posso che essere orgoglioso.Tutto questo mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore.Grazie a tutti quelli che mi hanno sempre supportato, per me è stato molto importante.La Juventus e questa città rimarranno sempre nel cuore mio e della mia famiglia perché sono diventate casa nostra".