Non ci saranno soltanto i vari Ronaldo, Dybala e Morata tra gli argomenti che domineranno il vertice che andrà in scena oggi alla Continassa, in cui sarà presente Massimiliano Allegri. Possibile che si tratti di un tema che verrà affrontato più avanti, ma si potrebbe anche parlare dei ritorni, non come quello di Max all'ombra della Mole, che tutti si augurano il più duraturo possibile. Si tratta di quelli fugaci, di breve durata, di quei calciatori che tornato per ripartire, magari ancora in prestito oppure a titolo definitivo. E così, l’edizione odierna di Tuttosport ha buttato giù l’XI dei calciatori bianconeri (un 4-3-1-2) che rientreranno alla base, in attesa di una nuova sistemazione.



Sfoglia la gallery per vedere la formazione dei giocatori della Juve che rientreranno dal prestito