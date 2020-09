6









Nonostante il Chelsea abbia condotto un mercato faraonico da più di 200 milioni di euro, tiene stretta i propri giocatori in eccesso, mantenendo alte le valutazioni dei loro cartellini. È quello che è successo con Emerson Palmieri, obiettivi in cima alla lista dei desideri quando sulla panchina della Juventus sedeva Maurizio Sarri, scivolato più in basso con Pirlo e corteggiato anche dall’Inter. Adesso in casa Blues il nome più chiacchierato in ottica mercato è Marcos Alonso, in piena rottura con Frank Lampard, ma proprio in merito al terzino ex Roma c’è un retroscena che coinvolge la Vecchia Signora.



LA PROPOSTA - In un mercato in cui Fabio Paratici ha utilizzato le più diverse formule, tra cui tantissime proposte di scambio, anche De Sciglio è rientrato in questo modus operandi del CFO bianconero. Il laterale difensivo è in uscita, pesa il suo ingaggio di 3 milioni di euro fino al 2022 e la poca garanzia di continuità, a causa dei tanti infortuni che l’hanno tenuto spesso e volentieri ai box nella sua esperienza in bianconero. La Juve cerca acquirenti dopo il mancato passaggio alla Roma e ha provato ad offrirlo anche al Chelsea. Come riporta Calciomercato.com, la proposta era basata su uno scambio di prestiti con Emerson Palmieri, con opzione di riscatto per entrambi, 20-25 milioni per l’italo-brasiliano, 10-15 per De Sciglio. Niente da fare, no dei Blues che sì hanno aperto alla cessione del proprio giocatore, ma a condizioni ben diverse.