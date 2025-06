Fine prestito e svincolo al 30 giugno: quanto risparmia la Juventus con Renato Veiga e De Sciglio

AFP/Getty Images

Renato Veiga e De Sciglio: quanto risparmia la Juventus

Il 30 giugno rappresenta, come ogni anno, un passaggio cruciale per le società calcistiche: è infatti il giorno che segna la chiusura della stagione sportiva in corso e l'inizio ufficiale di quella successiva. Una data spartiacque, in cui i club tirano le somme per pianificare strategie di mercato coerenti con le risorse economiche disponibili. Fondamentale, in questa fase, è il peso del costo della rosa, che può essere alleggerito attraverso lae laIn casa Juventus , le uscite già certe al 30 giugno riguardano solo due difensori:. Si tratta di operazioni che, pur non rivoluzionando i conti, permettono un risparmio complessivo di circa. Nel dettaglio, come spiega Calcio & Finanza, 3,8 milioni derivano dall'addio del portoghese, arrivato in prestito dal Chelsea a gennaio con uno stipendio coperto integralmente dal club bianconero e tornato alla base a fine campionato dopo aver collezionato 15 presenze, per un totale di 1.196 minuti, e un assist; l'uscita del classe 1992 – reduce da un prestito all'Empoli con cui è sceso in campo per 19 volte, per 1.032 minuti complessivi, segnando un goal proprio alla Juve – comporta invece un beneficio di circa 2,1 milioni tra ammortamento residuo e ingaggio.

Cosa succede con Conceicao e Kolo Muani

Tuttavia, le vere decisioni strategiche della Juventus sono attese dopo la conclusione del Mondiale per Club, attualmente in corso negli Stati Uniti. Alcune situazioni, infatti, sono ancora in evoluzione e potrebbero avere un impatto più consistente sul bilancio. In particolare, alla Continassa si dovrà decidere il futuro di, entrambi arrivati in prestito e attualmente impegnati nella competizione grazie agli accordi trovati con le rispettive società di appartenenza (il Porto e il PSG). In caso di mancata conferma, la loro partenza consentirebbe al club di liberare oltre 12,6 milioni di euro nella stagione 2025/26. Sommando il risparmio derivante da Veiga e De Sciglio, il totale sfiorerebbe quindi i 18,5 milioni di euro.Naturalmente a questo alleggerimento dei costi potrebbe corrispondere un effetto opposto, qualora alcuni calciatori attualmente in prestito tornassero alla base e venissero reintegrati in rosa, comportando nuovi oneri contrattuali. La sessione estiva di mercato - che si preannuncia intensa considerando l'importante numero di rinforzi di cui la squadra ha dimostrato di aver bisogno e le diverse situazioni in uscita da risolvere - sarà dunque decisiva anche per mettere ordine nei conti: una Juventus attenta, ma pronta a cogliere le occasioni, sta per prendere forma.





