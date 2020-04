2









Il futuro di Mattia De Sciglio può essere lontano dalla Juventus, indipendente dal contratto in scadenza nel 2022. Il terzino ex Milan non è una prima scelta nelle rotazioni di Sarri, chiuso dai vari Danilo, Alex Sandro e Cuadrado, anche se tatticamente è ritenuto utile dal tecnico, come dimostrato dall’interruzione dello scambio invernale con il Paris Saint-Germain per Kurzawa. Come riporta Calciomercato.com, il direttore dell’area tecnica Fabio Paratici proverà prossimamente a capire se l’interesse dei parigini e del Valencia è ancora vivo, o comunque se De Sciglio ha mercato. In base ai risultati riscontrati, l’uomo mercato bianconero farà il punto con il giocatore e il suo entourage.