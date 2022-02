La Juve si è notevolmente rinforzata dopo questa finestra invernale di mercato che, ha indubbiamente portato degli innesti di spessore per la squadra di Max Allegri. Scontato fare riferimento solo all'arrivo di Dusan Vlahovic, infatti anche quello di Denis Zakaria si rivela di pregevole fattura, considerando soprattutto l'età del giocatore. Ma uno che sta strabiliando dall'inizio della stagione, la Juve lo aveva gia in casa. Si tratta di Mattia De Sciglio che, sembra letteralmente trasformato e rinato da quando ha fatto ritorno Allegri a Torino. De Sciglio che intanto celebra il raggiungimento del suo primo milione di follower sui social. Questo il messaggio scritto dal numero 2 bianconero: '​1 milione, che gran bel traguardo. Grazie a tutti per il vostro sostegno in questi anni!'.