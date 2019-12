Come racconta Calciomercato.com, in casa Juve si parla anche di terzini. Il Psg si appresta a vivere una mezza rivoluzione in vista della prossima stagione, quando perderà sia Lavyin Kurzawa che Meunier a parametro zero. E un obiettivo dichiarato resta De Sciglio, non incedibile secondo la Juve ma nemmeno in vendita: servirà un'offerta importante, che per ora non è ancora pervenuta, vicina ai 20 milioni. Lo scambio con Meunier non convince, anche perché il belga potrebbe arrivare ugualmente a Torino a parametro zero, contatti in tal senso sono già avviati da tempo e la Juve non valuterebbe il suo cartellino più di una manciata di milioni nell'operazione De Sciglio.