Leonardo vuole De Sciglio al PSG. Secondo il Corriere dello Sport, i francesi offrono alla Juventus il centrocampista argentino Leandro Paredes. Come sottolinea anche Tuttosport, il centrocampista argentino sarebbe l'alternativa ad Arthur, non ancora bollato come obiettivo impossibile. Altrimenti? Occhio a Jorginho, punto fermo del Chelsea e pallino di Maurizio Sarri. Il nazionale azzurro è il primo della lista nel caso in cui la pista Arthur svanisca totalmente, terzo Paredes, grande amico di Paulo Dybala.