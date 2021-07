Dopo un anno in prestito al Lione,è tornato alla Juventus. Il difensore classe 1992 è da sempre uno dei pupilli di Max Allegri, e il suo futuro potrebbe essere ancora a Torino: De Sciglio è molto apprezzato per la sua duttilità, e potrebbe rimanere in rosa come vice Danilo sulla destra e vice Alex Sandro a sinistra.Nel frattempo il terzino si mostra carico sul suo profilo Instagram, dove scrive: "Ottimo lavoro in questa prima settimana".