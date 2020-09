L’infortunio di Alex Sandro può dare vita ad un nuovo futuro per De Sciglio in bianconero. Il terzino della Juventus è sul mercato, a gennaio è stato ad un passo dal PSG mentre qualche giorno fa è stato solo il no di Karsdorp al Genoa a bloccare il suo trasferimento alla Roma. Resta sul mercato, costa 10 milioni di euro e il club parigino può tornare a farsi sentire, ma l’infortunio di Alex Sandro lo catapulta a candidato ad una maglia da titolare. Adesso l’ex Milan sta bene, e in attesa del rientro del brasiliano e di possibili sviluppi di mercato, vuole giocarsi le sue carte agli ordini di Pirlo.