Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Mattia De Sciglio potrebbe finire in uno scambio con il difensore del Napoli Elseid Hysaj. Il laterale albanese è un pallino di Maurizio Sarri che lo ha allenato sia sotto il Vesuvio che all'Empoli da dove l'ha acquistato nell'estate in cui si è trasferito dalla Toscana alla Campania. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile scambio con Meunier del Psg che però va in scadenza al termine della stagione, ma i parigini vorrebbero inserirlo anche nell'affare Can-Paredes visto che Leonardo valuta Paredes 15 milioni in più del centrocampista tedesco e vorrebbe coprire il gap proprio con l'ex difensore rossonero.