10









Le parole di De Sciglio a Dazn nel post Roma-Juve: "“Felicità per una vittoria importantissima, per come è venuta per come si era messa la partita. Siamo entrati a cazzo prendendo 2 gol. Abbiamo tirato fuori il carattere, dimostrando che nella difficoltà il gruppo c’è e viene fuori, ma dobbiamo farlo vedere da subito. Anche a inizio partita siamo venuti fuori dopo il pari. Godiamoci la vittoria e poi pensiamo subito alla Supercoppa. Quest’anno dobbiamo riuscire a mettere questa voglia e questo carattere, è l’arma in più per poter riuscire a raggiungere quelle davanti. Prendere 2 gol uno dopo l’altro è una bella botta, non è la prima volta che capita di rientrare nel secondo tempo e non essere accesi, è uno step che ci manca, poi ci siamo risvegliati. Rigore? Speravo non lo desse, non me ne ero reso conto del tocco di mano, poi ho sperato nelle qualità di Tek e ci ha salvato come all’andata. Contro l’Inter? Servirà la Juve della rimonta, degli ultimi minuti. Grandissimo avversario, primo trofeo e per noi è un obiettivo, nonostante le assenze dovremo fare tutti uno sforzo”

"