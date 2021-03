Mattia De Sciglio, attualmente al Lione (cartellino di proprietà della Juve) ha parlato del passaggio nel campionato francese, svelando un retroscena: "Potevo andare al PSG? Sì, è vero. Stavo per firmare col Psg ma poi il tutto non è andato a buon fine per decisione della Juventus. Sono arrivato all’OL e sono molto felice di esserci. Se ho parlato con Grosso? Mi ha detto che era innamorato della città e di tutto. Anche per questo ho detto sì alla proposta. Volevo proprio vivere un’esperienza all’estero e devo ringraziare il Lione. Stiamo vivendo una grande stagione e vedremo quanto lontano si arriverà. Abbiamo perso qualche punto importante ma dobbiamo restare concentrati solo su noi stessi. Vedremo cosa ci diranno questi scontri diretti".