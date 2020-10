Mattia De Sciglio ha debuttato la scorsa settimana con il Lione. Lasciata la Juventus in prestito negli ultimi giorni dello scorso mercato, il terzino ha scelto la Francia come prossima avventura. Anche se, come vi abbiamo raccontato, prima di firmare con l'OL è stato vicino al Psg. A Téléfoot la Chaine il giocatore conferma: "Perché l'OL e non il PSG? non so. E' vero che ne abbiamo parlato soprattutto a gennaio. Sono stato vicino sì, ma all'ultimo momento tra i due club non c'era ancora l'accordo finale. Quindi l'operazione è saltata".