De Sciglio all'Empoli: ufficiale l'addio alla Juventus

Il comunicato dell'Empoli

che è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Empoli. Il giocatore si trasferisce nel club toscano dopo oltre 100 presenze con la maglia bianconera. Il contratto del giocatore scadeva nel 2025.Il comunicato della Juventus che ha salutato con un lungo messaggio De Sciglio."Oggi salutiamo Mattia De Sciglio, che va a giocare in Toscana, all’Empoli.Mattia è un giocatore chdimostrando professionalità, dedizione e grande spirito di squadra.Dal suo arrivo a Torino nel 2017, De Sciglio ha collezionato oltre 100 presenze con la nostra maglia, contribuendo in modo significativo ai successi della squadra, tra cui la conquista di tre Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.Esterno di grande esperienza, capace di adattarsi su entrambe le fasce, Mattia ha sempre messo al primo posto il bene della squadra, giocando con costanza e determinazione ogni volta che è stato chiamato in causa. Ora inizia per lui una nuova avventura all’Empoli.""Empoli Football Club comunica di averMattia De Sciglio è un difensore italiano nato a Milano il 20 ottobre 1992. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, con la Primavera vince la Coppa Italia di categoria prima di essere promosso in prima squadra. Il suo esordio con “grandi”, arriva nel settembre del 2011, a 18 anni, in Champions League contro i cechi del Viktoria Plzeň, per poi pochi mesi giocare la prima gara in Serie A. Resta in rossonero fino al giugno del 2017, giocando 133 gare totali con i rossoneri, vincendo due volte la Supercoppa Italiana, nel 2011 e nel 2016, e arrivando a vestire anche la fascia di capitano.La sua esperienza in bianconero è inframezzata da una stagione in Francia, al Lione, dove gioca 33 gare stagionali per poi tornare a fine anno alla Juventus. De Sciglio ha inoltre vestito tutte le maglie delle selezioni nazionali giovanili, arrivando fino all’Under 21. Nel marzo del 2013, a 20 anni, fa il suo esordio con la Nazionale maggiore, nell’amichevole contro il Brasile. Viene convocato per la Confederations Cup dello stesso anno, chiusa dall’Italia al terzo posto, per poi prender parte al Mondiale del 2014 e all’Europeo del 2016; per lui ad oggi sono 40 le presenze con la Nazionale."