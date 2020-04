Il terzino della Juve Mattia De Sciglio ha raccontato il suo periodo di quarantena, tra relax e allenamento in attesa di capire quando si potrà ricominciare la stagione: "L'ho vissuta in modo positivo - ha detto il giocatore bianconero ai microfoni di Sky Sport - mi sono inventato di tutto, altrimenti le giornate non sarebbero passate più. Ho sistemato la casa, ho giocato un po' alla Play Station e mi sono allenato. Diciamo che in un modo o nell'altro sono riuscito a far passare il tempo".