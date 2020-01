La Juventus ed il Paris Sain-Germain potrebbero chiudere a breve lo scambio tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa. Infatti, da ipotesi la trattativa è subito decollata, con la Juventus che avrebbe anche avuto un colloquio con il procuratore del terzino ex Milan. Kurzawa, d'altro canto, è un nome che già era circolato nell'ambiente bianconero, poiché lo stesso giocatore si era offerto visto che il suo contratto con il Psg scadrà il prossimo giugno. La Juventus così, lascia partire De Sciglio (scadenza 2022) per Kurzawa, pur consapevole che la forza contrattuale del proprio giocatore sia superiore a quella dei parigini. Serviranno infatti le cifre, nel momento in cui l'accordo verrà formalizzato, per esprimere ulteriori giudizi, anche in merito al bilancio.



Attualmente, secondo quanto riporta Sky Sport, lo scambio dovrebbe essere alla pari.