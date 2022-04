39









Sembra tutto fatto per il rinnovo di Mattia De Sciglio. Il terzino classe 1992 dovrebbe prolungare il suo contratto con la Juve fino al 2025, le trattative sono ormai in dirittura d'arrivo. Anche per lui, secondo la linea del club di ridimensionamento del monte-ingaggi, ci sarebbe l'ipotesi di uno stipendio al ribasso. Nessun problema, però, per l'ex Lione, fedelissimo di Massimiliano Allegri, che ha sempre espresso la volontà di restare in bianconero senza particolari pretese.



Quest'anno, agli ordini del tecnico livornese, De Sciglio è effettivamente apparso rigenerato: utilizzato con regolarità sia sulla destra che sulla sinistra, si è sempre fatto trovare pronto e ha collezionato 27 presenze in tutte le competizioni, venendo spesso preferito ad Alex Sandro e Luca Pellegrini. La sua seconda avventura alla Juve, insomma, ha certamente soddisfatto le aspettative del club. E il rinnovo, ora, sembra solo una formalità.