Il suo debutto in maglia bianconera è stato da record. Incertezze, dubbi, su ambientamento e quant’altro, fulminati da un ingresso determinante, contro il Napoli. Con il gol agli azzurri, Danilo è diventato lo straniero più veloce a trovare la rete in Serie A. Non male, ma ora inizia il momento delle conferme, quello più difficile. Il brasiliano in questa settimana è restato alla Continassa ad allenarsi. Più che il tono muscolare, Danilo deve entrare a tutti gli effetti nel mondo Juve. Le richieste di Sarri non sono necessariamente di facile attuazione. Schemi, movimenti, scelte di gioco: l’esterno è al lavoro per immagazzinare tutto, nutrire un database già ricco di nozioni eccellenti, normale per uno passato da Real Madrid e Manchester City. Corsa, qualità, palleggio: non basta, non con il tecnico ex Chelsea. Il classe '91 deve diventare parte di un ingranaggio perfetto, e non ha molto tempo per farlo, anzi. TOCCA A LUI - Si, perché a neanche 10 giorni dalla chiusura del mercato, alla Juve è già emergenza terzini. L’infortunio di De Sciglio, che andrà rivalutato nei prossimi giorni, priva i bianconeri di un’arma importante, ben oliata, utile su entrambe le fasce. Cuadrado, una delle soluzioni d’emergenza per l’out destro, è in leggero ritardo di condizione, e soprattutto arriverà alla Continassa non prima di giovedì, da un viaggio lungo e faticoso in Sudamerica, dove ha risposto alla chiamata della sua Colombia. Per Firenze un suo impiego è da escludere. Danilo avrà dunque una chance, dal 1’ minuto, proprio contro la Fiorentina, sabato pomeriggio. Un test importante, prova generale prima della sfida all’Atletico Madrid in Champions. Subito in rete, non basta: Danilo ora deve dimostrare di essere pronto a prendersi la fascia destra della Juve.