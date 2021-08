Il fattore Allegri ha cambiato il futuro dialla Juventus. Il terzino ha il contratto in scadenza nel 2022 e sembrava in uscita dai bianconeri, ma l'allenatore ha chiesto alla dirigenza di confermarlo in rosa anche per questa stagione e ora la società ha aperto anche alla possibilità di un rinnovo di contratto. Il futuro di De Sciglio alla Juve passa dal campo, il giocatore deve convincere il club con prestazioni positive, per rilanciarsi in bianconero dopo la stagione positiva al Lione.