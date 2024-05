Leonardo Bonucci si è ritirato dal calcio pochi giorni fa. E tra i tanti messaggi arrivati per l'ex difensore della Juventus c'è anche quello di Mattia De Sciglio, con cui Bonucci ha trascorso diversi anni in bianconero. Di seguito il toccante messaggio di De Sciglio per Bonucci."Sei sempre stato uno di quei calciatori che non ha mai avuto paura di metterci la faccia. Uno di quelli che per questo sport ha sempre dato tutto. Uno di quei compagni su cui eri sicuro di poter fare affidamento. In bocca al lupo per il tuo futuro, Bonni".